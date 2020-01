FIGC, Gravina: "Nessuna richiesta di minuto di silenzio per Bryant"

Intervenuto alla presentazione dello studio "Il calcio che fa bene al paese", Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato anche del minuto di raccoglimento per Kobe Bryantprima del fischio d'inizio di Milan-Torino: "Non è arrivata nessuna richiesta - si legge su Tuttomercatoweb.com - stamane ho sentito il presidente Dal Pino una comunicazione di lutto al braccio per richiesta del Milan e durante la fase iniziale verranno mandati alcuni video a memoria di questo grande campione".