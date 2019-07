Fiorentina, Pradé su Veretout: "Per lui non vogliamo contropartite"

Intervenuto oggi in conferenza stampa, Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato così del futuro di Jordan Veretout, centrocampista francese nel mirino di Milan, Roma e Napoli: "Veretout ha chiesto di essere ceduto per crescere di livello, più squadre ce lo hanno chiesto ma nessuno ha presentato un'offerta scritta. Non vogliamo contropartite per lui" riporta sport.sky.it