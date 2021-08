Florenzi sulla concorrenza con Calabria: "Farà bene a me e a lui. Una squadra deve avere 22 titolari"

Intervenuto in conferenza stampa, Alessandro Florenzi ha parlato di tanti temi tra cui la concorrenza con Calabria. Queste le sue parole: "Davide è un giocatore forte. Ci sono tante partite e il mister saprà scegliere l'uomo giusto per quel match. La concorrenza farà bene a lui e a me. Per fare una grande stagione servono 22 titolari e ci sarà concorrenza in altri ruoli. Servono giocatori pronti a capire che l'impegno deve sempre essere il massimo"