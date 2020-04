Foschi su Dybala: "Zamparini aveva avuto approcci con Milan e Napoli, ma mi ero messo in testa di darlo alla Juve"

Rino Foschi, ex ds del Palermo, ha parlato così a TuttoMercatoWeb del passaggio alla Juventus di Paulo Dybala: "In quel momento non ero il direttore sportivo del Palermo. Zamparini era da solo e mi ha chiesto aiuto, aveva avuto qualche approccio con il Milan e il Napoli. Ma mi ero messo in testa di darlo alla Juve, Paratici lo voleva a tutti i costi. Non lo ha mai mollato, voleva portarlo a casa. Un giorno mi hanno chiamato, sono andati a Vergiate da Zamparini e hanno chiuso la trattativa tenendomi al corrente. C’erano di mezzo Jorginho e soldi in un’operazione con il Napoli. Ma ho sempre tenuto botta grazie anche all’insistenza di Paratici. E poi Marotta è un amico di vecchia data".