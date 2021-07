G. Galliani (Noisefeed Injuries): "Per il Milan avere un supporto come il nostro è sicuramente un vantaggio"

Gianluca Galliani, figlio dello storico ad del Milan Adriano, si è così espresso a Tuttosport in qualità di membro della Noisefeed Injuries di Chiavari, una società che si occupa dell'organizzazione dei database legati allo storico degli infortuni dei calciatori: "Credo che i big data possano aiutare tantissimo i club. Gli infortuni sono stati un fattore iper determinante nei risultati sportivi dei club e avere un archivio simile, può aiutare una società a investire meglio sui profili che vuole acquistare. E' bello e stimolante. Io credo che sia uno strumento molto funzionale non solo per lo staff medico e atletico del Milan e degli altri nostri clienti, ma anche a chi opera sul mercato. Sapere lo storico degli infortuni di un giocatore, poter vedere il video dell'infortunio e capire come e perché ha avuto un'evoluzione clinica di un certo tipo, sono informazioni fondamentali a tutti i livelli. Il Milan ha una struttura d'eccellenza che è MilanLab che incamera una quantità mostruosa di dati, ma sui giocatori propri. Avere un supporto come il nostro, su calciatori che ancora devono arrivare, è sicuramente un vantaggio".



La scheda infortuni può influire su un acquisto?

"Io credo molto. E credo che sia la prima funzionalità che interessa ad un club che sceglie noi. Conoscere lo storico fisico di un calciatore, che spesso si dimentica di alcuni infortuni intermedi, può essere fondamentale per poter programmare anche il lavoro dello staff tecnico che deve lavorare anche su programmi personalizzati poiché ogni giocatore ha le sue esigenze".