Gabbia a MilanTv: "Partita tosta, ma siamo sulla strada giusta. Stupito positivamente dai nuovi arrivati"

Matteo Gabbia è stato intervistato da MilanTv nel post Nizza-Milan. Ecco le sue parole: “Sicuramente è stata una sfida più complicata rispetto a Pro Sesto e Modena. Il Nizza è un ottimo avversario, con una condizione fisica superiore alla nostra visto che iniziano tra una settimana il campionato. Siamo contenti della nostra partita, abbiamo fatto bene, soprattutto nell’animo e nella voglia di proporre le idee del mister. Cerchiamo di lavorare al meglio, di spronarci ogni giorno. Il mister, sotto questo aspetto, è molto bravo ma anche noi giocatori ci mettiamo il massimo impegno e questo è positivo. Dobbiamo affrontare le prossime partite cercando di migliorare il gioco e, possibilmente, di portare a casa il risultato”.

Su Giroud, Maignan e Ballo-Touré: “Sono tre ragazzi fantastici, sono speciali. Non mi aspettavo questa voglia di unirsi a noi. Sanno già parecchie parole in italiano e questo fa capire quanto ci tenessero a integrarsi con noi e di come vogliano esser partecipi in questa stagione”.