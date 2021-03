Gabbia: "Scamacca? Stiamo parlando di un attaccante forte che sta crescendo tanto"

Intervenuto in conferenza stampa della nazionale, il difensore rossonero Matteo Gabbia ha parlato di Scamacca, attaccante del Genoa accostato alle big italiane tra cui il Milan. Queste le sue parole: "Scamacca? Stiamo parlando di un attaccante forte che sta crescendo tanto. Siamo felici di averlo in nazionale, ci darà una grande mano in queste tre partite. Il reparto offensivo è veramente forte"