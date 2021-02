Galderisi: "Le caratteristiche di Leao sono perfette per una partita del genere"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Galderisi ha parlato di Leao. Queste le sue parole: "Le caratteristiche di Leao sono perfette per una partita del genere. Leao può attaccare gli spazi e orchestrare i contropiedi. Ibrahimovic è un giocatore diverso, fortissimo ma togli determinati spazi a Leao. Saranno importanti i tre trequartisti dietro a Leao per innescarlo e in base a quanto riusciranno ad alzare la squadra. E' un giocatore che secondo me farà una grande partita"