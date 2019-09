Galli: "Mercato lungo per i procuratori? Giampaolo si informi prima di parlare"

Parlando dell'ultima sessione estiva del calciomercato, l'operatore Beppe Galli - intervistato da Tuttomercatoweb.com - ha tirato in ballo anche il tecnico del Milan, Marco Giampaolo: "È stato un bel mercato - ha dichiarato - vivo ma molto lungo. Come al solito le cose si fanno gli ultimi giorni. Giampaolo dice che il mercato lungo è per i procuratori, non è così: si informi meglio prima di parlare".