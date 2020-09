Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Adriano Galliani ha parlato di Carlo Ancelotti e del suo passato come allenatore rossonero. Queste le sue parole: "Ancelotti? Unica persona al mondo che ha vinto due Champions League da giocatore e due da allenatore, è qualcosa di unico. Carlo per me è come la Madonna: non si discute."