Gandini: "Dispiace che al Milan non si trovi una visione condivisa"

In vista di Milan-Roma, La Gazzetta dello Sport ha intervistato Umberto Gandini, ex dirigente di entrambe le squadre: "Non mi permetto mai di giudicare le azioni della proprietà - ha dichiarato - di sicuro, però, la stabilità è una delle condizioni che aiuta a portare avanti un progetto. Mi dispiace che al Milan non si trovi una visione condivisa di un progetto. Cambiare strategie ogni anno è complicato. Le bandiere non servono in quanto ex giocatori, ma se collocati in ruoli utili al club e sentiti come tali dagli stessi protagonisti. Se avrei tenuto Gattuso? Rino ha fatto benissimo al Milan e ne incarnava lo spirito. È un grande allenatore".