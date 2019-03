Gandini: "Milan cresciuto grazie a Gattuso. E su Elliott..."

Nel corso dell’intervista concessa a Tuttosport, l’ex dirigente rossonero, Umberto Gandini, ha parlato dei miglioramenti del Milan: "Oltre agli arrivi di Piatek e Paquetà, è cresciuta la squadra. Ci sono state le maturazioni di Bakayoko e Romagnoli. È cresciuta per il rientro di Biglia, che dà la possibilità di scelta in mezzo al campo. Ma è diventata squadra perché Rino è stato molto bravo nei momenti di difficoltà, dove ha trovato la disponibilità dei suoi giocatori. Elliott è entrato nel Milan in maniera decisa e lo sta strutturando in maniera solida, come era in passato, e la squadra ne ha avuto dei benefici".