Ganz: "L'addio di Calhanoglu un passaggio doloroso per il Milan"

Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, è stato intervistato da Sky Sport. Queste le sue parole sull'addio di Calhanoglu: "È stato un passaggio doloroso per il Milan e felice per l’Inter. Mi dispiace molto, ma è successo. Il Milan ora dovrà pensare ad altri giocatori, peccato per lui perché l’ambiente rossonero era perfetto per migliorarsi".