Ganz sulla Giacinti: "Oltre a segnare, dà sempre tutto in campo. Ogni allenatore vorrebbe una giocatrice come lei"

Maurizio Ganz, nuovo allenatore del Milan Femminile, ha commentato così oggi in conferenza stampa la conferma di Valentina Giacinti: "Ha fatto un bel Mondiale, è stata molto intelligente. Lei ha vinto il titolo di capocannoniere e nella prima partita non era titolare, ma si è allenata bene, si è fatta trovare pronta e ha guadagnato la maglia da titolare. Ogni allenatore vorrebbe una giocatrice come lei perchè, oltre a segnare, dà sempre tutto in campo. Corre tanto, è molto generosa, magari le insegnerò a farlo di meno per essere pià lucida".