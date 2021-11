Garanzini su La Stampa: "L'Inter torna in corsa. Milan, Ibra protagonista assoluto nel finale"

Gigi Garanzini sulle colonne de La Stampa analizza la sfida tra Inter e Napoli, che ha visto i nerazzurri prevalere per 3-2, ma anche la partita del Milan a Firenze. Questi alcuni estratti di ciò che ha scritto: "Torna in corsa l'Inter, le altre non ancora. Il Napoli a San Siro perde meglio del Milan di Firenze ma la sostanza non cambia [...]. Luci e ombre per tutte e tre comunque, sia pure in diversa quantità. L'Inter per esempio è stata brava a trasformare in propellente anziché in frustrazione lo svantaggio iniziale e poi, a rimonta completata ad insistere sfruttando lo smarrimento del Napoli. [...] in ogni caso a mezzora dalla fine era padrona del risultato e del campo. Però. Però i cambi l'hanno indebolita e non tonificata, sicché dopo il 2-3 di Mertens si è ritrovata in apnea: e deve ringraziare l'incredibile errore dello stesso Mertens all'ultimo secondo, dopo un altro parziale di Mario Rui poco prima, se il Napoli non ha pareggiato [...]. Il Napoli ha incassato tre gol in poco più di mezzora, dopo averne subiti quattro nelle prime 12 giornate. Colpe difensive? Anche, soprattutto a sinistra dalle parti di Mario Rui, vedi il gol di Lautaro del 3-1. [...] Insigne era un fantasma [...]. Per come è costruito, il Napoli la partita la deve giocare, non controgiocare [...]. Anche il Milan è squadra da pallino in mano. E l'altra sera a Firenze ha fatto cose molto belle, in particolare con Leao, trascurando però le coperture che proprio un optional non sono. La cartina di tornasole rimane Theo Hernandez che da metà campo in su è un flagello per gli altri, nella propria, ci siamo capiti. E a proposito di contraddizioni, vogliamo parlare di Ibra? Protagonista assoluto nel finale, dopo che il Milan si era dissolto. Pessimo nella prima fase, quando a un buon Milan, a tratti eccellente, sarebbe servito come il pane il suo valore aggiunto. Non è la prima volta che succede negli ultimi tempi, Nazionale svedese compresa: e potrebbe essere un serio problema in più".