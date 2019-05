Gardi: "Omur-Milan? Sarebbe bello. In campo si inventa sempre quello che non ti aspetti"

Intervista in esclusiva da Tuttomercatoweb.com, George Gardi, importante agente sportivo, ha parlato così di Abdulkadir Omur, esterno del Trabzonspor che è stato accostato al Milan negli ultimi giorni: "Sarebbe bello vederlo al Milan. Omur è gioia. E quel giocatore che ti fa andare allo stadio con il sorriso e di fa andare via orgoglioso di tifare per quella squadra. Si inventa sempre quello che non ti aspetti. Ha solo 19 anni, ed i suoi compagni di squadra del Trabzonspor parlano di lui come di un Messi, e non credo che sia solo un complimento. Anche gli attestati di stima ufficiali del Barcelona, incorniciano il suo talento e una stagione che sancisce la nascita di un nuovo gioiello".