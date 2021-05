Gasperini in conferenza: "Milan e Juventus responsabili del loro destino. Faremo di tutto per vincere entrambe le gare"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia, Gianpiero Gasperini ha parlato non solo della gara con la Juventus ma anche della sfida di domenica con il Milan. Queste le sue parole: "Le polemiche sulla Juve che tira indietro la gamba e l’Atalanta che deve battere il Milan? Sono stupidate, noi siamo responsabili del nostro destino così come Milan e Juventus. Sono state giocate 37 partite e siamo arrivati a questo punto. In entrambe le gare faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per vincere la coppa e arrivare secondi. Il resto sono illazioni di poco conto”.