Gattuso: "Complimenti ai miei giocatori, stanno dando più di me. 'Chiedete scusa a Gattuso'? Me l'ha fatta sentire mia figlia"

Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Milan TV, rispondendo in merito alla canzone 'Chiedete scusa a Gattuso' di un dj israeliano: "E' l'amore che arriva per il Milan. Mi ha fatto sentire la canzone l'altro giorno mia figlia. Non ho un buon rapporto con computer e telefonini io, sono un po' all'antica. In questi mesi ho letto poco, ho pensato solo a lavorare. Non sapevo nemmeno gli insulti che mi arrivavano. In questo momento è facile, stanno arrivando i risultati, ma la strada è lunga. I complimenti vanno fatti ai miei ragazzi. Io sto dando sicuramente meno di quello che stanno dando loro".