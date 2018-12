Gattuso: "Conti è pronto. Musacchio e Romagnoli? Dobbiamo stare attenti, non vogliamo ricadute"

Ecco le parole rilasciate oggi in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Milan da Rino Gattuso sul ritorno in campo di Conti, Musacchio e Romagnoli: "Conti è tanto tempo che sta con noi, quindi non lo considero un recente rientro. Serve buttarlo nella mischia ma è pronto. Musacchio e Romagnoli invece bisogna gestirli con attenzione. Sul polpaccio di Alessio non si scherza, non voglio che ci sia alcuna ricaduta. Si è allenato bene e vediamo domani se gioca. Mentre Mateo è reduce da un infortunio serio, serve la massima attenzione ma stanno bene fisicamente e non bisogna avere fretta. Occhio soprattutto a non perderli perché sono importanti per noi".