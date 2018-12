Gattuso risponde a Salvini: "Non servono le sue parole, sappiamo di aver fatto una figuraccia"

Nel corso della conferenza stampa al termine di Olympiacos-Milan, Gennaro Gattuso ha risposto così alle dichiarazioni odierne di Matteo Salvini: "E' stata una figuraccia, ci assumiamo la nostra responsabilità. Non ce lo deve dire Salvini, ai milioni di tifosi che ci sono per il mondo devo chiedere scusa a tutti e non solo a Salvini per non aver raggiunto l'obiettivo".