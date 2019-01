Gattuso: "Siamo in un buon momento. Squadra giovane? Ci servono partite come quella di domani"

In merito al momento del Milan, Rino Gattuso ha spiegato oggi in conferenza stampa: "Si sente che siamo una squadra giovane. Tante volte si tocca con mano che commettiamo errori di esperienza, però stiamo attraversando un buon momento. Con il Genoa siamo stati imbarazzanti nel primo tempo, però poi siamo usciti fuori nel secondo tempo. Anche in Coppa Italia e con la Juve ho notato questo. Queste partite con squadre forti come il Napoli, allenate da un marpione come Carlo, sono partite che ci servono".