Gattuso su Cutrone: "E' penalizzato perchè giochiamo con un solo centravanti. Deve continuare a lavorare con voglia"

Rino Gattuso, intervenuto oggi in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Sassuolo, ha parlato così di Patrick Cutrone: "Deve continuare a lavorare con voglia. Nelle ultime partite ha trovato spazio. In questo momento stiamo giocando con un solo attaccante e questo lo sta penalizzando. Mi piace quando un giocatore ha il muso e non è contento di stare fuori perchè vuol dire che ci tiene. Patrick deve continuare a lavorare".