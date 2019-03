Gattuso su Sassuolo: "E' una squadra che se non rispetti ti può fare molto male. Su De Zerbi..."

In merito al match di domani contro il Sassuolo e il confronto con De Zerbi, Rino Gattuso ha dichiarato in conferenza stampa: "Conosco molto bene De Zerbi, l'anno scorso ho fatto un solo punto contro di lui. So che calcio gli piace. Il Sassuolo ha giocatori importanti che sanno giocare il calcio che vuole De Zerbi. E' una squadra che se non rispetti ti può fare molto male. E' una settimana in cui abbiamo speso tanto, a livello tecnico abbiamo fatto molta fatica. La cosa più importante è dare continuità alla fase difensiva e al nostro gioco".