Gattuso: "Voglio un Biglia leader anche in panchina"

Nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Sassuolo, Rino Gattuso ha parlato così di Biglia: "I ragazzi sono stati bravi a lavorare e a migliorare a livello tecnico. Biglia era importante e lo è tutt'ora. In questi mesi sono cambiate tante cose, ha avuto un infortunio grave. Dobbiamo metterlo in condizione di recuperare al meglio. Come ho già detto voglio un Biglia leader anche in panchina".