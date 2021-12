Gazidis: "Abbiamo una grande visione per il Milan, serve solo coraggio"

Nel corso dell'intervista concessa a Milan TV, l'a.d. rossonero, Ivan Gazidis, ha parlato anche de suo recente ritorno a San Siro: "Un momento veramente unico, speciale. Non solamente della mia carriera professionale, ma anche della mia vita. Non lo dimenticherò mai. Quando sono arrivato a Milano c’erano dei dubbi che capisco, ma col tempo credo che i tifosi possano vedere la visione che abbiamo per questo club. È possibile, con i valori del club, fare questo percorso. Serve coraggio, ma il Milan lo ha sempre avuto".