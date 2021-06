In merito a Fikayo Tomori, difensore inglese che da ieri è a tutti gli effetti un giocatore di proprietà del Milan, l'ad Ivan Gazidis ha dichiarato ai microfoni di Milan TV: "Per un attaccante, Tomori è un incubo. Niente è facile con lui, non è possbile batterlo in velocità e nemmeno con la forza".