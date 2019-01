Gazidis sul FFP: "Vogliamo rispettarlo, ma serve un percorso per club come il nostro che vogliono tornare in alto"

L'ad rossonero Ivan Gazidis, che è intervenuto oggi in conferenza stampa al fianco di Piatek, Leonardo e Maldini, ha rilasciato queste parole sull'UEFA e sul Fair Play Finanziario: "Passo molto tempo con tutte le istituzioni del calcio. Rispettiamo le linee guida che hanno. Abbiamo fatto l'appello per la sentenza UEFA, finchè non ci sarà una sentenza sul ricorso non sapremo i paletti e le restrizioni. In questa fase la UEFA non deve benedire tutto quello che facciamo. Il club deve tornare ad avere un modello finanziario sostenibile. Ero presente quando è stato creato il Fair Play Finanziario che non aveva l'obiettivo di punire le squadre, ma di aiutarle a tornare su un percorso più sostenibile. Rispetto ad otto anni fa, le perdite dei club sono diminuite, anche grazie al FFP. Noi vogliamo rispettarlo, ma ci deve essere un percorso per club come il nostro che vogliono tornare in alto. Questo club deve costruire delle solide basi su cui costruire il nostro futuro. Abbiamo una proprietà forte e quindi sono ottimista per il futuro".