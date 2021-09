Gazidis sul tema del razzismo: "Kessie non è un uomo nero, è un eroe"

Ai microfoni di Sette, settimanale del Corriere della Sera, Ivan Gazidis, ad rossonero, ha parlato anche del tema del razzismo. Ecco le sue parole: "A volte è facile deprimersi, però resto ottimista: il calcio è un fantastico esempio di inclusione che produce risultati e, al tempo stesso, amicizia. I ragazzi che seguono il calcio vedono un mussulmano per quello che riesce a fare come giocatore e come uomo. Kessie non è un uomo nero, è un eroe".