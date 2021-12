Gazidis: "Vedo un futuro brillante, ma serve un nuovo stadio"

Intervistato da Milan TV, Ivan Gazidis ha ribadito l'importanza, per il Milan, di avere un nuovo stadio: "Capisco i dubbi - ha dichiarato - perché San Siro è un luogo speciale, ma è necessario avere coraggio. I sentimenti esistono e non si possono mettere in discussione. Le memorie di San Siro ci saranno per sempre, nessuno potrà cancellarle, è impossibile. Ogni lega nel mondo che ha avuto successo lo ha fatto costruendo nuovi stadi, con un’esperienza incredibile e inclusiva per i tifosi. Questo è molto importante per il futuro. Abbiamo tutto quello che è necessario: il calcio, la gente, i tifosi... Vedo un futuro brillante, è necessario solamente avere coraggio: creare nuovi stadi è un passo fondamentale se vogliamo essere ancora al vertice del calcio nel mondo".