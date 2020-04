Giacinti: "Orgogliosa di indossare questa maglia, sogno di andare in Champions con il Milan"

In merito al Milan e ai suoi sogni, Valentina Giacinti ha rilasciato queste parole in diretta Instagram con Carlo Pellegatti: "Il Milan per me è la squadra che ha vinto più Champions in Italia. Io al Milan mi sono appassionata quando c’è stata la possibilità che il Brescia diventasse Milan. Io sono orgogliosa di indossare questa maglia. Le Champions danno un gran valore alla maglia. Pensare di poter essere in una società come il Milan ti carica. Giocare in Champions? Vorrei tanto sentire questo sapore. Sarebbe bello portare sia il Milan femminile che quello maschile in Champions. I miei sogni? Col Milan è la Champions. Con la Nazionale di fare un grande Europeo. Come ragazza penso che un sogno sia quello di aprire un bar, ma quelli attuali sono legati al calcio. Fascia da capitano? Prima di Ganz ero molto più spensierata. È successo tutto dopo il mondiale: quando rientri da un mondiale fatto bene le aspettative salgono. Il mister mi ha detto se mi sentissi di indossare la fascia di capitano e io non ero sicurissima. Dal momento che indossi la fascia però le cose cambiano. Ho avuto la fortuna che il mister mi aiuta e mi dice dove sbaglio. I primi mesi non sono stati facili, mi trovavo in difficoltà. Dal momento che ti danno quella fascia devi vedere con gli occhi che la squadra deve funzionare, se non funziona vuol dire che qualche problema c’è. Ora sono più serena e sono anche tornata a segnare".