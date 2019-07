Giampaolo: "Ci sono delle cose da rivedere, ma per 60 minuti ho visto un'idea di gioco"

Ai microfoni di Milan TV, Marco Giampaolo ha commentato così la prestazione della sua squadra contro il Benfica: "Il risultato non è un problema, se la squadra non avesse cercato di interpretare un pensiero sarebbe stato un problema. Per 60 minuti ho visto un'idea di gioco, la squadra mi è piaciuta, anche se so che c'è ancora tanto su cui lavorare. La squadra non ha corsa all'indietro, ma in avanti. La squadra mi è piaciuta, ci sono delle cose da rivedere, ma i ragazzi hanno fatto bene finchè ne hanno avuto".