Giampaolo: "La squadra credeva e crede nelle mie idee. I giocatori devono dare la vita per la maglia"

Marco Giampaolo, alla vigilia di Genoa-Milan, ha parlato così del suo rapporto con la squadra in conferenza stampa: "I giocatori devono dare la vita per la maglia, non per me. Mi è stato manifestato entusiasmo per le metodologie di lavoro, anche privatamente. La squadra credeva e crede nelle mie idee. Bisogna essere forti nelle sconfitte, c'è da soffrire ed essere attenti ai dettagli".