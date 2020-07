Gianni Di Marzio: "La Roma deve stare attenta a non essere ripresa da Milan e Verona"

Gianni Di Marzio, intervenuto a TMW RAdio, ha dichiarato sulla Roma che ieri è stata sconfitta 2-0 in casa dall'Udinese: "La Roma deve stare attenta a non essere ripresa da Milan e Verona, difficile ormai che vada a riprendere l'Atalanta per la Champions. E credo che l'Atalanta comunque possa fare il colpaccio in Champions. In partita secca può sorprendere tutti".