Gianni Di Marzio: "Lucca troppo osannato? In effetti ha fatto appena sei goal"

Mister Gianni Di Marzio si è così espresso a TMW Radio su Lucca: "Lucca troppo osannato? In effetti ha fatto appena sei gol, di cui uno su rigore. E' un tipo alla Toni. Ho preso delle informazioni, ha il fisico per andare in Inghilterra ma mi dicono che sia un tipo sicuro nei propri mezzi. E' un buon giocatore e spero possa migliorare ancora, perché di prime punte in Italia non ce ne sono".