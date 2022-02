Giroud a DAZN: "Il derby si vince. Scudetto? Siamo in corsa"

Olivier Giroud, attaccante rossonero, si è così espresso a DAZN nel post Inter-Milan: “Come ho detto prima della partita, questo è un match speciale. Il derby si vince. Eravamo in difficoltà nel primo tempo, poi siamo tornati in partita nella ripresa. Aspettavo qualche palla in area. La prima era un po’ fortunata, la seconda è stata una bella palla di Calabria. Fantastico, sono felice ed orgoglioso di questa squadra che non molla mai”.

Sulla prestazione: "È vero che nel primo tempo ero un po’ frustrato, come tutta la squadra. Non stavamo giocando bene e lo sapevamo, abbiamo dimostrato un grande spirito tutti insieme e siamo tornati forte in partita”.

Sul campionato: “I derby si vincono, ora però la squadra è ancora lunga. Siamo in corsa, ma ci sono ancora tante partite da giocare. L’Inter rimane lì, noi pensiamo a fare bene le cose, vinciamo e poi pensiamo a cosa fa l’Inter”.