Giroud a MilanTv: "Cercherò di fare il massimo per fare gol e vincere questa partita. Ho bisogno di giocare"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Olivier Giroud ha parlato nel prepartita di Milan-Verona. Queste le domande e le risposte:

Sul suo ritorno in campo.

"Sto bene, la mia schiena sta meglio adesso. Non so se posso mostrare il meglio di me ma cercherò di aiutare la squadra vincere e cercherò di fare il massimo per fare gol e raggiungere la vittoria. Ho aspettato questo momento per giocare con la squadra stasera e proveremo a fare le cose che ha detto il mister in settimana"

Sulla connessione con i tifosi.

"Per me la prima volta a San Siro è stata con il Cagliari ed ero molto felice del benvenuto dei tifosi. Sono molto motivato nel mostrare che voglio vincere qualcosa in questa stagione. Ho bisogno di giocare perchè mi manca tanto la competizione"