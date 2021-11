Giroud sul futuro: "Posso giocare a certi livelli ancora per qualche anno, Ibra è un buon esempio"

In merito al suo futuro, Olivier Giroud ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Giocare fino a 40 anni come Ibra? Zlatan è un buon esempio, la sua longevità è sorprendente, anche se mi stupisce fino a un certo punto vista la sua professionalità. È la testa che comanda: se il fisico non dà problemi e le motivazioni ci sono, si va avanti a lungo. Io penso di poter giocare a certi livelli ancora per qualche anno".