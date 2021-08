Giroud sul modulo: "È positivo per la squadra avere tanti attaccanti con caratteristiche diverse"

Olivier Giroud, attaccante rossonero, si è così espresso a SkySport sul modulo: "Non penso che sia una questione di giocatori o di quanti attaccanti giochino, ma c'è il desiderio di giocare bene insieme e di creare occasioni; ci capiamo motlo bene in campo e io ho un buon rapporto con tutti i compagni. Tutti devono aiutare tutti e noi abbiamo molte speranze per il futuro. Ibrahimovic? Penso sia positivo per la squadra avere tanti attaccanti con caratteristiche diverse. Conosciamo le qualità di Ibra e le mie. Siamo soddisfatti di come stiamo crescendo e non vedo l'ora di iniziare la Serie A".