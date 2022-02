Giroud: "Voglio provare a vincere dei trofei con il Milan"

Nell'intervista rilasciata a GQ, Olivier Giroud ha parlato così del suo momento e del suo futuro: "Cerco di godermi il calcio finché il mio corpo me lo permetterà. È vero, ho vinto tanto e ho realizzato il sogno che avevo da bambino vincendo il Mondiale con la Francia, ma sono molto ambizioso e in ogni singola squadra che ho giocato ho voluto lasciare il segno. Sono qui al Milan per lasciare la mia impronta e provare a vincere dei trofei in un club enorme come quello rossonero".