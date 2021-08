Gravina a La Gazzetta dello Sport: "Stagione della rinascita ma servono aiuti e riforme"

"È una stagione di rinascita dove mi auguro si dia continuità al trionfo azzurro. Dispiace aver perso dei calciatori di livello ma si vince col gruppo, non col singolo campione". Queste le parole di Gabriele Gravina a La Gazzetta dello Sport in vista della Serie A, al via questo pomeriggio. Il calcio sta attraversando un momento duro dal punto di vista economico ed è fondamentale aumentare i ricavi e riformare il sistema: "Il calcio professionistico negli ultimi 13 anni ha dato un contributo fiscale e previdenziale di circa 14 miliardi di euro. Chiediamo un aiuto per intraprendere un percorso di risanamento. - afferma Gravina - Servirebbe un supporto operativo di rateizzazione e una riapertura per quanto riguarda l'attività legata al betting e al credito di imposta così come è stato riconosciuto ai settori del mondo della cultura". Il presidente della FIGC si augura vengano fatte modifiche strutturali al più presto, a partire dalla riforma dei campionati: "Avevo fatto una proposta e sono subito emersi gli egoismi. Convocherò un'assemblea straordinaria dove a decidere saranno le società".