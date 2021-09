Gravina: "È il momento giusto per l'azionariato popolare. Bisogna studiarlo bene"

"È il momento giusto per l'azionariato popolare". Ospite del seminario Se non ora, quando?organizzato da InterSPAC, il consorzio guidato da Cottarelli che punta a entrare nell'Inter, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, dice la sua su un argomento che potrebbe essere il futuro del calcio italiano: "È una via da studiare per capire se può alleggerire il peso dell'indebitamento. Dopo tanti anni, è il momento di approfondire e capire come si può integrare nel sistema calcistico italiano".