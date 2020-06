Gravina: "E' necessaria una riforma del calcio. Diamo un senso a questa crisi"

Intervenuto ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport', il presidente della Figc ha parlato delle possibili riforme in arrivo per il calcio dopo l'emergenza Coronavirus. Queste le sue parole: "Sicuramente bisognerà riformare, ora è il momento di dare un senso a questa crisi. Dobbiamo creare i presupposti per una vera e propria riforma. In Consiglio Federale ho fatto una premessa: non ci dobbiamo focalizzare solo sul numero di squadre che prenderanno parte ai campionati professionistici e dilettantistici, dobbiamo capire che tutti insieme abbiamo una grande responsabilità verso il calcio come sistema. La riforma deve arrivare a livello culturale, ognuno deve fare un passo indietro per poi farne tanti in avanti: una riforma di sistema non più procrastinabile, è urgente".