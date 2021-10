Gravina sul ritorno del pubblico negli stadi: "Sono entusiasta. A breve si tornerà al 75% della capienza"

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, a margine dell'inaugurazione del nuovo centro VAR a Lissone, ha parlato alla stampa. Queste le sue parole raccolte da TMW.

È soddisfatto del ritorno del pubblico negli stadi?

"Sono entusiasta, negli stadi è tornata la vita e godere dello spettacolo della partita è importante. Manca ancora quella piccola percentuale che spero possa arrivare in tempi rapidi, ma sono felice. A breve si arriverà al 75%, le società cominciano ad avere qualche ricavo in più anche se quanto perso non sarà recuperato. Non a caso stiamo chiedendo al governo un piano industriale per contenere i costi. Vogliamo norme che rappresentino strumenti utili per superare i problemi".