Gravina: "Tetto massimo degli ingaggi nel calcio? Stiamo lavorando in questi senso"

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è stato intervistato da Radio anch'io sport per commentare i temi più attuali del calcio italiano. Uno degli argomenti su cui Gravina si è soffermato è quello del tetto massimo degli ingaggi per contenere i costi di gestione dei club. Gravina ha detto: “Stiamo cercando di lavorare in questo senso per avere un limite degli ingaggi. Quando riusciremo a mettere in sicurezza il sistema, credo che anche il calcio troverà la sua serenità nei costi di gestione”.