Gravina: "Tifo per un candidato con le caratteristiche per rendere forte la Lega di A"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

"In questo momento devo fare il tifo per un candidato che abbia tutte le caratteristiche per rendere forte la Lega di Serie A". Parla così il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, a margine di un evento a Roma: "Io sono preoccupato per il mondo del calcio, una Lega zoppa che non riesce ad avere un'espressione di rappresentanza di alto profilo preoccupa il mondo della Lega ma il mondo del calcio".