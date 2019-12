Graziani: "Il Milan sta diventando un malato cronico, fossi nei dirigenti comincerei a preoccuparmi"

Intervenuto a Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha commentato così il 5-0 di ieri dell'Atalanta contro il Milan: "L'Atalanta ha spadroneggiato in lungo e in largo contro una non squadra come il Milan. I rossoneri stanno diventando un malato cronico, fossi nei dirigenti comincerei a preoccuparmi in maniera seria. Pioli? E' molto bravo, ma è moscio e la squadra sta prendendo il suo carattere. Se continua così potrebbero anche pensare di cambiarlo".