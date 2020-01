Graziani su Piatek: "Se fossi nel Milan proverei a recuperarlo"

Ai microfoni di TMW Radio, Ciccio Graziani, ex attaccante, ha rilasciato queste parole su Kris Piatek: "Mi è sempre piaciuto, lo prenderei per la Roma ma se gli dà modo di giocare. Altrimenti se gli fai far la fine di Kalinic... Se fossi nel Milan lo recupererei, ma se non ci fa affidamento, meglio darlo via o lo perdi di sicuro. Cambierei assetto tattico per farlo giocare".