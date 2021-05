Grimshaw a MilanTv: "Non vediamo l'ora di giocare la Coppa Italia. Sono molto contenta di essere al Milan"

Intervenuta ai microfoni di MilanTv, la centrocampista del Milan femminile Christy Grimshaw ha parlato a pochi giorni dalla sfida con la Roma. Queste le sue parole:

Sul suo stato di forma.

"Mi sento molto bene e felice oltre che contenta di essere qui. E' stata una stagione di successo ma anche difficile a causa della pandemia tuttavia abbiamo ottenuto ciò che volevamo. La stagione non è ancora finita e perciò vedremo come va"

Sul suo impiego.

"Se gioco sono felice per questo farei qualsiasi cosa per la squadra ma non credo mi vogliate vedere in porta. Ogni partita è stata importante da vincere all'interno di una stagione molto competitiva e sono molto carica e determinata a combattere in ogni partita"

Sulla Champions League.

"E' la competizione in cui giocano le migliori squadre al mondo perciò sarà molto difficile ma meritiamo di esserci e sono sicura che daremo il massimo in ogni partita. Prima però dobbiamo superare il playoff"

Sulla finale.

"Non vediamo l'ora di giocarla. E' un appuntamento molto importante per noi. Speriamo di vincere il nostro primo trofeo ma la Roma è una squadra molto tosta. Se lavoriamo più di loro in campo e facciamo tutto quello che possiamo, sarà un giorno bello per noi."

Sulla Serie A.

"Sta diventando uno dei campionati più importanti. Ogni stagione arrivano giocatrici più importanti e ogni squadra sta diventando sempre più forte. Bisogna sempre lavorare duro e avere la giusta mentalità per migliorarsi giorno dopo giorno"