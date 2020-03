Haaland su Ibrahimovic: "Ammiro la sua mentalità e il suo modo di approcciarsi alle cose"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Fourfourtwo Erling Braut Haaland, stella del Borussia Dortmund, ha parlato di tanti temi tra cui l'ammirazione di Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Mi ha sempre stuzzicato la sua mentalità e il suo modo di approcciarsi alle cose. Penso di aver sempre avuto quella fiducia nei miei mezzi. Ammiro la sua capacità di far gol nonostante cambi spesso squadra e Paese, è davvero notevole. Siamo alti entrambi, però il nostro stile di gioco è diverso, per questo motivo è difficile metterci in confronto".