Helveg su Kjaer: "È un grandissimo leader, da quando è arrivato al Milan..."

Thomas Helveg, ex calciatore rossonero, si è così espresso sul canale Twitch dell'AC Milan su Kjaer: "Sono molto diviso su di lui. Anni fa non ero molto convinto sulle sue qualità, ma da quando è arrivato al Milan ho visto un altro giocatore. Finalmente ha trovato la sua squadra, una pace dentro di sé, gioca con facilità e tranquillità ed è un piacere vederlo. Oggi come oggi dico che Simon è uno dei giocatori più importanti per la Danimarca e per il Milan; è un grandissimo leader".